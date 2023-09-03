Meteoroloji uyardı: Sağanak 2 şehre daha geliyor!
Sabah saatlerinde Samsun ve Giresun'da etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji'den 2 şehir için daha uyarı geldi. Meteoroloji'nin uyarısına göre Kocaeli ve Yalova çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)