Meteoroloji ve AFAD’dan birçok kente art arda uyarı… İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AFAD birçok şehir için kuvvetli yağış ile fırtına uyarısında bulundu. Uyarılarda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya’nın batısı ile Marmara’nın güney ve doğusunun; Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in batısının; İç Anadolu’nun doğusu dışında kalan yerleri, Doğu Anadolu’nun batı ve kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeybatısının ve Batı ve Orta Karadeniz bölümlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege’nin batı ve güney kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Adana çevrelerinde kuvvetli; Ege’nin güneybatısı ve Batı Akdeniz çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, iki kez kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

* “KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi'nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya'nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (10-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

AFAD DA UYARDI

AFAD, MGM’den aldığı son verilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* “25 Kasım Cumartesi günü, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Antalya'nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Antalya'nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli, Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi'nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

* Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Kocaeli ile İstanbul’un Boğaz çevreleri ile Sakarya’nın doğu kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli(40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevreleri yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve bölgenin güneyinde kuvvetli; Muğla ve Aydın ile İzmir’in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların 1800 metrenin üzerindeki rakımlarda karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 19°C

Parçalı bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) Ankara, Kırıkkale ve Çankırı ile Eskişehir’in doğu, Konya’nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 13°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 6°C, 9°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN 7°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 5°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu