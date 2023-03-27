Meteoroloji’den kar, çığ, sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre yurdun güneydoğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak, doğu kesimlerimizde ise çığ tehlikesi bekleniyor. Tahminlere göre hafta ortasında yurdun iç kesimlerinde kar etkili olacak.

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Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre deprem bölgesinin de aralarında yer aldığı illerde sağanak yağış etkili olacak. Doğu ve kuzeydoğuda çığ tehlikesi beklenirken yağışlar yurdun iç kesimlerinde haftanın ilerleyen günlerinde kar yağışına dönüşecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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