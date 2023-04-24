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Meteoroloji’den 2 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji’den 2 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün iki saatlik periyotta Adana’nın Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Osmaniye’nin Kadirli, Sumbas ve Düziçi ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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