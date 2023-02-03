Meteoroloji’den 21 il için kar yağışı uyarısı! Listede İstanbul da var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu’da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar, Hatay ve Kilis'in yükseklerinde (700m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

EDİRNE 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KÜTAHYA -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ADANA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

HATAY 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MERSİN 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ANKARA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri bu akşam kar yağışlı

KONYA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

BOLU -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AMASYA 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -9°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kar yağışlı

DİYARBAKIR -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kar yağışlarının yer yer yoğun olması bekleniyor.

GAZİANTEP -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışlı

SİİRT -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı. Yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

ŞANLIURFA 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

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