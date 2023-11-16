Meteoroloji’den 22 kente yağmur, kar ve rüzgar uyarısı… İşte son hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 şehre yağmur, kar ve rüzgar uyarısında bulundu. MGM'nin uyarısında vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Antalya’nın doğusu ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır’ın kuzeyi, Batman, Siirt, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli, yarın zamanla batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Adana’nın doğusu, Hatay kıyıları ile K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 25°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 24°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel yağmurlu

SİNOP 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların bu akşam saatlerinde doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde, gece saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARDAHAN 1°C, 6°C

Çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM 2°C, 7°C

Çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 4°C, 10°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Diyarbakır’ın kuzeyi, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde, bu gece saatlerinde Şanlıurfa’nın güneyi, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 12°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yere yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı