Meteoroloji’den birçok kente yağmur uyarısı… İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu birçok kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı ve doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Cumartesi günü yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Marmara ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteroloji, vatandaşları yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyardı. MGM’den yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; iç batı bölgelerde yarın (Cumartesi) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir’in güney, Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar ile Kütahya’nın güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 31°C

Az bulutlu, kıyı kesimleri zamanla parçalı bulutlu yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 27°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya ile Eskişehir’in güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 16°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı