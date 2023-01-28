Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! 20 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Konya, Adana, Mersin dahil en az 20 ilde kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusunda kar; yurdumuzun kıyı kesimleri ile İç Ege’nin batısında ve Güneydoğu’da yağış alan yerlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 3-5 derece azalması bekleniyor.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde önceleri güneyli, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
İLLERDE HAVA DURUMU
EDİRNE 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege’nin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
DENİZLİ 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya’nın batı kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin ve bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ÇANKIRI 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KONYA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde bu akşam saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -13°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı