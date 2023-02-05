Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: 30 ilde kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Hatay, Mersin, Konya, Ankara dahil en az 30 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Birçok il için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ÇIĞ RİSKİ
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE KADAR DÜŞECEK
Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ile Kırklareli’nin doğu kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ -3°C, 0°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 2°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İZMİR 1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Pazartesi) kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA -2°C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MUĞLA -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli kar ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HATAY 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
MERSİN 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat’ın doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 1°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -2°C, 1°C
Çok bulutlu, kuvvetli, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı
KONYA -2°C, 0°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri kuvvetli kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, il merkezi kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 5°C
Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yer yer kuvvetli kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) Orta Karadeniz, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli kar ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
TOKAT -1°C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli kar ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı
TRABZON 6°C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 0°C
Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı
KARS -8°C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
VAN -3°C, 3°C
Çok bulutlu ve güneyinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 9°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP 0°C, 6°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SİİRT 0°C, 6°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 2°C, 7°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu