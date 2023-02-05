Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: 30 ilde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Hatay, Mersin, Konya, Ankara dahil en az 30 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Birçok il için fırtına uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİ

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE KADAR DÜŞECEK

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Erzurum, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon ve Kırklareli’nin doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ile Kırklareli’nin doğu kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL 1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -3°C, 0°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 2°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 0°C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR 1°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Pazartesi) kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA -2°C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MUĞLA -1°C, 4°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli kar ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN 7°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat’ın doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 1°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -2°C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

KONYA -2°C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 2°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, il merkezi kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Çok bulutlu ve yarın (Pazartesi) karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yer yer kuvvetli kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) Orta Karadeniz, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli kar ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

TOKAT -1°C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli kar ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

TRABZON 6°C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 0°C

Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı

KARS -8°C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA -3°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

VAN -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve güneyinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi) bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 9°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 6°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİİRT 0°C, 6°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 2°C, 7°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

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