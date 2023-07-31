Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması: Bu tarihlere dikkat

Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.

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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-6 Ağustos’ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağının tahmin edildiği belirtildi.

İŞTE GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların İstanbul’da 29-34, Edirne’de 32-39, Kırklareli’nde 31-37, Tekirdağ’da 27-32, Kocaeli’nde 32-38, Sakarya’da 31-37, Yalova’da 28-34 derece olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

BU SAATLERE DİKKAT

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos’ta hissedilir derecede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği bildirilen açıklamada, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” uyarısı yapıldı.

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