Meteoroloji’den güncel hava durumu tahmini: 44 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 44 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(3 – 9 Eylül 2023) Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

PAZARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK

Yağışların, pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Ayrıca yarın günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu’nun kuzey ve doğusundaki Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.

ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Başkente de bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram ) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

Orta Karadeniz’de ve İç Anadolu ve Başkentte görülecek yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Sakarya, Bilecik, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Ardahan.

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