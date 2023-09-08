Meteoroloji’den hafta sonu için hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren sıcaklıkların Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin altına düşeceğini belirterek vatandaşları sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması ve hava şartlarına uygun kıyafetler seçilmesi konusunda uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Pazar gününden itibaren Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklığın 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, 10.09.2023 Pazar gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde 4 ila 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15.09.2023 Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklar (°C); Ankara :28-22. İstanbul: 28-26. İzmir: 33-31. Konya: 29-23. Eskişehir: 33-35. Samsun: 25-22. Tokat: 28-23. Trabzon: 27-23. Erzurum: 25-21. Malatya: 31-25. Gaziantep: 35-31. Diyarbakır: 36-32.

Hava sıcaklıklarının azalmayla birlikte, birçok ilimizde gece en düşük sıcaklıklarının da 10 derece ve altına ineceği tahmin ediliyor. Sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunması ve hava şartlarına uygun kıyafetler tercih edilmesi önem arz etmektedir.”

İKİ İLE ÖZEL UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu uyarısıyla iki şehirde sağanak yağışın etili olacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yağışın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.