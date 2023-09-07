Meteoroloji’den hava durumu tahminleri: Bugün yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun önemli kısmında sağanak yağış etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’yi bir süredir aralıklarla etkileyen kuvvetli sağanak yağış can ve mal kayıplarına neden olurken Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi. Tahminlere göre bugün Anadolu’nun batısında ve Karadeniz’in doğusunda kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışların yer yer etkisini artırarak olumsuzluklar yaşatabileceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ’NİN UYARDIĞI ŞEHİRLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA’DA RÜZGARA DİKKAT

Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlere göre rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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