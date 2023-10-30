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Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Hafta ortasına dikkat!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta ortasından sonra yağışlı hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş gözlenecek.

Sozcu.com.tr
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Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Hafta ortasına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre çarşamba günü yerel olarak kendini göstermeye başlayacak yağışlar perşembe günü yurdun büyük bölümünü saracak. Yağışın gözlendiği yerlerde hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş bekleniyor.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Tahminlere göre çarşamba günü etkisini artırmaya başlayacak olan yağışlar en geniş alanı perşembe günü etkileyecek. Cuma günü de İç Anadolu Bölgesi hariç yurdun birçok bölgesinde gözlenecek olan yağışlar, hafta sonu etkisini kaybedecek.

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