Abone Ol

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Karadeniz’i sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Yayınlanma: 13:51 - 06 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Karadeniz’i sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair yeni uyarılarını yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'daki selde Gineli genç de öldüİlginizi Çekebilirİstanbul'daki selde Gineli genç de öldüİstanbul'da sel felaketi: Bazı sokaklar savaştan çıkmış gibi...İlginizi Çekebilirİstanbul'da sel felaketi: Bazı sokaklar savaştan çıkmış gibi...Halkalı Gümrük Müdürlüğü'ndeki hasar havadan görüntülendiİlginizi ÇekebilirHalkalı Gümrük Müdürlüğü'ndeki hasar havadan görüntülendi
X Reklam