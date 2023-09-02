Meteoroloji’den iki bölge için uyarı

Meteoroloji, Orta Karadeniz'de bu geceden; İç Anadolu'da yarından itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar; sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta Karadeniz ve İç Anadolu için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM, yapılan son değerlendirmelere göre bu gece (2 Eylül) saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu’da yerel kuvvetli; Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini açıkladı.

Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

MGM’den yapılan bir diğer açıklamaya göre ise; Pazar günü (3 Eylül) ilk saatlerden itibaren Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve göl gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşları uyaran MGM; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.