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Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre İstanbul ve çevresinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:09 - 05 Eylül 2023 Güncellenme:
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Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel uyarılarını yayınladı. Sabah saatlerinde yayınlanan uyarıya göre İstanbul ve çevresinde 5.30’dan itibaren sağanak yağış yer yer kuvvetini artıracak.

3 SAATLİK UYARI

Meteoroloji’nin saat 5.30’da yayınladığı uyarı şu şekilde: Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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