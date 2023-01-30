Meteoroloji’den kaynağı belirsiz tahminlere karşı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ve yetkisiz kişilerce yapılan hava tahminlerine karşı kamuoyunu uyardı.

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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamaların yayımlandığı belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu:

“Atmosferik hadiseler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce 7/24 takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Bu konudaki doğru bilgilere; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organlarından, mobil uygulamalarımızdan, internet sitemiz mgm.gov.tr’den, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.” (AA)

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