Meteoroloji’den kritik uyarı: Saatte 100 kilometre hızla esecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), rüzgarın Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Beklenen fırtına sebebiyle, Çanakkale'deki birçok feribot seferi de iptal edildi. AKOM da yarın, lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasını bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde de iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
MGM’nin uyarısında, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.
FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki çok sayıda feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi yapılacak olup, planlı diğer tüm seferler iptal edildi. Öte yandan Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler de iptal edildi.
AKOM DA UYARDI
İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmesine göre, Yarın lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.
İBB EKİPLERİ YAĞMURA HAZIR
Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Sistemin Pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu