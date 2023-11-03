Meteoroloji’den kritik uyarı: Saatte 100 kilometre hızla esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), rüzgarın Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Beklenen fırtına sebebiyle, Çanakkale'deki birçok feribot seferi de iptal edildi. AKOM da yarın, lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasını bekliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde de iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM’nin uyarısında, vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.

FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki çok sayıda feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 09.00 seferi yapılacak olup, planlı diğer tüm seferler iptal edildi. Öte yandan Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler de iptal edildi.

AKOM DA UYARDI

İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmesine göre, Yarın lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

İBB EKİPLERİ YAĞMURA HAZIR

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Sistemin Pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 6°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu