Meteoroloji’den pazartesi uyarısı: Sağanak ve rüzgar!

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun kuzey kıyılarında kuvvetli yağış etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise saate 80 kilometreye ulaşan rüzgarlar görülecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni haftanın ilk gününde birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle kuzey kıyılarımızda ve Hatay çevresinde kendini gösterecek yağışlara Doğu Anadolu Bölgesi’nde rüzgar da eşlik edecek. Hafta ortasında yağışlar etkisini yitirecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Ardahan, Kars, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.