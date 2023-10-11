Meteoroloji’den rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun kuzey kıyılarında yağış kendini gösterecek. Marmara Bölgesi'nde yağışlara rüzgarın da ekleneceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Son verilere göre bugün yurdun kuzey kıyıları ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi yer yer yağış alacak. Marmara Bölgesi’nde yağışlara kuzey yönlü rüzgarlar eşlik edecek, rüzgarların hızı 60 kilometreye kadar çıkacak.

DOĞU KARADENİZ’İN İÇLERİNDE KAR GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

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