Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın kuzeydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Doğu Karadeniz bölgesi ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

İlginizi Çekebilir Rize kabusu yaşadı: Yağış, sel ve heyelan