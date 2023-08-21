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Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi için bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar bölge genelinde, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle denize kıyısı olan ilçelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağının tahmin edildiği bildirildi.

GÜNCEL HAVA SICAKLIKLARI

Sıcaklıkların, İstanbul’da 31- 34, Edirne’de 35- 38, Kırklareli’de 32- 36, Tekirdağ’da 31- 34, Kocaeli’de 31- 34, Sakarya’da 30- 33 ve Yalova’da 31- 34 derece civarında seyredeceği belirtildi. (DHA)

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