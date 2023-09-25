Meteoroloji’den uyarı: Önce rüzgar, sonra yağmur

Meteoroloji tarafından güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Bugün Marmara ve Ege Bölgesi'nde rüzgarın etkili olması beklenirken yarından itibaren yağışlı havanın etkili olması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna dair güncel tahminler paylaşıldı. Marmara Bölgesi’nde ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde bugün kuvvetli rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın dar bir alanı etkilemesi beklenen yağışların hafta ortasından itibaren yurdun önemli kısmına yayılması bekleniyor.

ÖNCE RÜZGAR, SONRA YAĞIŞ VE SERİN HAVA

Tahminlere göre yarından sonra etkisini artıracak olan yağışlarla beraber hava sıcaklıklarının düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın etkili olacağı bölgelerde hafta ortasından sonra hava sıcaklıkları 4-5 derece düşecek.

BAZI ŞEHİRLER İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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