Meteoroloji’den uyarı: Yağışlar günlerce devam edecek!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdu saran yağışlı hava dalgası hafta sonunda etki alanını genişletecek, yağışlar yurdun tüm bölgelerinde aralıklarla kendini gösterecek. Karadeniz'in batısında ise bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor. İstanbul'da zaman zaman kuvvetlenen yağışlar akşam saatlerine kadar devam edecek.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde yurdun farklı şehirlerinde görülen yağışlar yer yer hayatı zorlaştırıyor. Dün İstanbul’daki yoğun sağanak yağışın ardından Meteoroloji güncel tahminlerini yayınladı. Son verilere göre yağışlar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek, devam eden yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında birkaç derece daha düşüş görülecek.

İSTANBUL’DA TRAFİK SAATLERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul’da dünden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Megakent, trafik yoğunluğunun yaşandığı iş çıkış saatlerinde de bir yandan sağanak yağışın etkisi altında olacak. Gece saatlerinde yağışların gücünü yitirmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ İÇİN UYARI

Geçtiğimiz dönemlerde kuvvetli yağışlardan sık sık etkilenen Batı Karadeniz için Meteoroloji tarafından uyarı yayınlandı. Meteoroloji’nin yayınladığı uyarı şu şekilde ‘Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.’

BİRÇOK ŞEHİRDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın batı, Antalya’nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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