Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücüye para cezası

İstanbul’da metrobüs yolunda yapılan çalışma sebebiyle yolu ayıran dubalara çarparak deviren, sürücü ve yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında para cezası kesilirken, adli işlem başlatıldı. Sürücünün ehliyetine de el kondu.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medyada yayımlanan videoda İstanbul’da bir sürücünün kullandığı araçla dubalara çarptığı görüntüler tepkilere sebep oldu. Metrobüs yolundaki çalışma sebebiyle, metrobüs ve E-5 trafiğini ayırmak için konulan dubaları üst üste deviren sürücünün, insanların can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yorumları yapıldı. Metrobüs yoluna devrilen dubaların otobüs sürücülerine de yaşattığı zor anlar da görüntülere yansıdı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

O görüntüler İstanbul Emniyet Müdürülüğü'nü harekete geçirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayın Esenyurt D 100 Kuzey Yolu Haramidere istikametinde yaşandığı belirlendi.

A.A. isimli sürücü gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında “trafik işaretlerini bozma, yerini değiştirme” suçundan 1979 lira “şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak” suçundan 436 lira cezai işlem uygulandı.

A.A.'nın seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullanması nedeniyle, adli işlem başlatıldı. A.A.'nın sürücü belgesine de el konduğu öğrenildi. Şüphelinin ehliyetini geri almak için sağlık ve psikoteknik raporu alması gerektiği belirtildi.