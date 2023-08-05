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Metroda yürüyen merdivene sıkıştı

İstanbul'da Kartal metro istasyonunda dengesini kaybeden Bayram Demirci düşerek yürüyen merdivene sıkıştı.

Yayınlanma: 11:20 - 05 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kartal Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Metroya inmek için yürüyen merdiveni kullanan Bayram Demirci dengesini kaybederek düştü. Bayram Demirci, yürüyen merdivene sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kolundan ve sırtından yaralanan Demirci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Demirci’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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