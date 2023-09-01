MHP İstanbul İl Başkanı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı'na Sertel Selim yeniden seçildi.

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Bakırköy’deki bir otelde düzenlenen 14. Olağan Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, bazı İstanbul milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, çok sayıda delege ve vatandaş katıldı. Kongre Divan Başkanlığına Yalçın, seçildi.

“ZİYANA UĞRAYANLARDAN DEĞİLİZ”

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından partisinin il kongrelerine gönderdiği mesajı okudu. Kongrede söz alan Selim, dava arkadaşlarıyla büyük bir aşk ve şevkle partisinin başarısı için gece gündüz, her eli sıkarak, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Hep birlikte varız. Biz milliyetçi, ülkücü hareketin mensupları, benlik davasına düşüp ziyana uğrayanlardan değiliz.” dedi.

Selim, 31 Mart 2024’teki seçimlere hep beraber hazırlanacaklarını, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında tam bir uyum sağlanması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirerek, “Merkezden yerele, istikrarı bozmadan umuda doğru yol alacağız. Yüce Allah’ın izniyle İstanbul’u bu zilletin elinden kurtaracağız.” ifadelerini kullandı.

SELİM SERTEL YENİDEN SEÇİLDİ

MHP İstanbul İl Teşkilatının bugüne kadar yaptığı çalışmaların özet olarak sunulduğu kongrede, faaliyet ve mali raporlar okundu. Daha sonra yapılan oy kullanma işleminin ardından, tek aday olan Selim Sertel yeniden MHP İstanbul İl Başkanı seçildi. (AA)

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