MHP lideri Bahçeli’den tribünlerdeki istifa sloganlarına tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen istifa sloganları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tribünlerden yükselen istifa sloganlarına tepki gösteren Bahçeli şu ifadeleri kullandı;
*Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.
“TUZAĞA DÜŞTÜKLERİ NETLEŞMİŞ OLACAK”
*Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.
“ŞİDDETLE KINIYORUZ”
*Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.
*Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.
*Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.