Abone Ol

MHP’de aday tepkisi! Üyeler bile yalnız bıraktı

Aydın’da partisinin tabanında sevilen MHP MYK üyesi Burak Pehlivan’ın yerine 2018 seçimlerinde birinci sıradan aday olup seçilemeyen Deniz Depboylu’nun tekrar ilk sıraya konulmasına tepki gösteren üyeler seçim çalışmalarına katılmıyor.

Yayınlanma: 13:08 - 15 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MHP’de aday tepkisi! Üyeler bile yalnız bıraktı

Milletvekili sıralaması nedeniyle sıkıntılar yaşanan Aydın MHP teşkilatında, 28. dönem milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı yöneticilerin de moralini bozdu.

Bir düğün salonunda düzenlenen 8 milletvekili adayının tanıtım toplantısına, ildeki 17 ilçenin yönetici, kadın ve gençlik kolları ile üyeleri davet edildi. Ancak katılım ve coşkunun olmadığı salonda, masaların büyük bölümü boş kaldı.

OKUL BAHÇESİNDE İFTAR

MHP'nin Efeler'de bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlediği iftar yemeğinin de beklenen ilgi görmemesinin yarattığı moral bozukluğu, yemeğe katılan milletvekili adaylarının yüzlerine de yansıdı.

Mahalle sakinleri de okula Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının yer aldığı pankartın asılmasına ve çocuklarının eğitim gördüğü okulun siyasi amaçlarla kullanılmasına tepki göstererek iftara katılmadı.

 

 

BURAK PEHLİVAN'IN HAKKIYDI

Parti tabanının 2018 seçimlerinde ilk sırada olduğu ve seçilemediği halde, bu seçimde de tekrar ilk sıraya konulan Deniz Depboylu'ya tepki gösterdiği için partilerinin çalışmalarına katılmadığı dile getiriliyor.

MHP’nin iki milletvekili çıkarma şansı bulunmayan Aydın'da Parti tabanının sevdiği, yaptığı çalışmalarla tanıdığı MHP MYK üyesi Burak Pehlivan’ın ilk sırada değil de ikinci sırada yer alması üyeleri partilerinden uzaklaştırdı.

MHP’li adaylara iftar şokuİlginizi ÇekebilirMHP’li adaylara iftar şoku

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP aydın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Deniz Depboylu Devlet Bahçeli düğün Kadın MHP okul Recep Tayyip Erdoğan seçim
X Reklam