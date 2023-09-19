Bahçeli: Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti’ye "Yerel iktidarda komşu olalım" demişti.Bugün bir gazetecinin bu çağrıyı hatırlatması üzerine Bahçeli, "Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" yanıtını verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Kurultayı’nın 17 Mart 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Devlet Bahçeli yerel seçimler için de “81 ilde 923 ilçede masaya oturacağız. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin geleceği için en doğru kararı vereceğiz. Cumhur İttifakı’yla biriz, beraberiz. Yarın da beraber olacağız” dedi.

Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yaklaşan yerel seçimler için çağrı yaparak “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” demişti. Bir gazetecinin bu çağrıyı hatırlatması üzerine Bahçeli, “Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır” yanıtını verdi.

Partisinin MYK toplantısı açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

– 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tezahür etmiş millet iradesinin aynısı ile 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin zaman kaybetmeye tahammülü yoktur. Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz.

– MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur İttifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz.

– MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

– 17 Mart’ta 14. Olağan Kurultay’ımızı yapacağız. Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

AYM’YE “HDP” TEPKİSİ

Devlet Bahçeli, HDP’ye açılan kapatma davasıyla ilgili olarak da “Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM’nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz” dedi.

“ALÇAK VE AŞAĞILIK SÖZDE MİLLETVEKİLİ”

Bahçeli, TSK’ya yönelik açıklamaları büyük tepki çeken CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında da ağır ifadeler kullandı:

– Günlerdir sabırla, dişlerimi de sıkarak, gelişmeleri takip ettim. Kim ne söyledi veya kim ne söyleyecek ona baktım. Günü ve saati geldiğinde konuşmak, tarafımızı ve tavrımızı göstermek için beklemeye koyuldum. İşte o gün bugündür.

– Türk Silahlı Kuvvetleri’ne saldıran alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. Aidiyeti Kandil mağaralarıdır.

– Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, bu satılmış PKK’lıya lazım gereken cezayı vermekten imtina etmesi, basit ve caydırıcı olmaktan uzak tutumu, adı konulmamış akıl ve ağız birliğine dalalettir.

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullanmıştı:

– TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan…

– Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu… Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi.