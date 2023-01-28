MHP’de ‘Sinan Ateş’ istifaları sürüyor: İl başkan yardımcısı istifa etti

MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz, Sinan Ateş cinayeti sonrası MHP yöneticilerinin tepkisizliğine karşı istifa ederek tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi karşısında MHP yönetiminin takındığı tutuma karşı gelişen tepkiler devam ediyor.

Dün Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in MHP yöneticisine yönelik cevabını sosyal medya hesabından paylaşan MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Avukat Tuğçe Karadeniz, bir kaç saat sonra da istifa ettiğini yine sosyal medya hesabından duyurdu.

“VİCDANEN KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Karadeniz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

– Ülkenin başkentinde alçakça ve pervasızca işlenen ve iki küçük kız çocuğunu yetim bırakan cinayet sonrasında yaşanan olaylar ile mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir.

– Cinayet gününden bugüne kadar bize yakışan duruşun sergilenmesini umut ederek sabırla bekledim. Ancak bu süreçte yetkili kişilerin beyanatları ve tutumları dolayısıyla bu bekleyişin beyhude olduğuna kanaat getirdim.

– Tüm bu nedenlerle vicdan sahibi bir insan, hukukçu ve Türk milliyetçisi kimliğimin gereği olarak mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğinden ayrılmış bulunmaktayım.”

5 İLÇE BAŞKANI İLE 6 İL YÖNETİCİ İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi, Atakum, Çarşamba ve Tekkeköy ile başkanlarını görevden almış, bu duruma tepki gösteren Kavak, Vezirköprü, Terme, Salıpazarı ve Ladik ilçe başkanları ile il yönetiminde bulunan 6 kişi istifalarını vermişti.

İSTİFALAR 15 BİNİ GEÇTİ

Cinayet sonrası MHP yönetiminin sessizliği karşısında şu ana kadar istifa edenlerin sayısının 15 bini geçtiği öne sürülüyor. Yine binlerce üye partiden istifa etmiş, bazı ülkücüler de tepkisini hilal şeklindeki bıyıklarını keserek göstermişti.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara’nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi’nde 30 Aralık’ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

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