MHP’den İYİ Parti’nin İzmir adayına ilk yorum: Şark kurnazlığı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ümit Özlale'yi partisinin 2024'teki yerel seçimlerde İzmir adayı olarak ilan etti. İYİ Parti'nin hamlesini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük basit bir şark kurnazlığı" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İzmir’de yappılan teşkilat buluşmasında Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partisi adına yarışacak ismi açıkladı.

Akşener, adaylarının İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale olduğunu resmen duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti’nin, İzmir’de belediye başkanı adayı açıklamasını, “hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük basit bir şark kurnazlığı” olarak nitelendirdi.

“HEZİMETLERE RAĞMEN RÜYADAN UYANAMADILAR”

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, “CHP çığırtkanı muhalif TV kanallarının sahip ve sorumlularının, gördükleri iktidar rüyasından, zillet ittifakının seçimlerde uğradığı hezimete rağmen uyanamadığını” ifade etti.

MHP’li Yalçın, ekonomi başta olmak üzere hemen her konuda karanlık ve karamsar tablolar çizilerek, halk arasında panik ve ümitsizliğin körüklendiğini ileri sürdü.

“CHP KENDİ DERDİNE DÜŞTÜ”

CHP’nin ise kendi derdine düştüğünü belirten Yalçın, “CHP kurmayları ve sözcüleri, fiilen dağılmış görünen zillet ittifakı üyeleriyle İP’leri koparmamak için çatışmacı siyasetten uzak durma telaşındadır.” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin, yerel seçimler sırasında desteklerini yeniden kazanmak için zillet ittifakının üyeleriyle gerginlik çıkarmama, kavgaya tutuşmama derdinde olduğunu iddia eden Yalçın, şu görüşleri paylaştı:

“CHP, seçim mağlubiyetinin başmimarı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tavşan genel başkan adaylarının arkasına saklayarak güçlendirme ve kurultaydan galip çıkarma stratejisini firesiz, kayıpsız uygulama çabasındadır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, 2024 Mart’ında bir seçim tokadı daha yemeden sahne-i siyaseti terk etmeyeceği şimdiden belli olmuştur.

“SEÇİM MAĞLUBİYETİNİ CHP’YE YÜKLÜYORLAR”

İP başta olmak üzere zillet ittifakının bileşenleriyse gelecekteki pazarlık masasında ellerini güçlü tutmak için seçim mağlubiyetinin bütün suçunu umarsızca, fütursuzca CHP’ye yüklemektedir. CHP dışındakiler, ağır siyasi yenilginin vebalini üzerlerine almadıkları gibi, ‘ittifak sisteminden vazgeçtik’ diye kamuoyunun gözünü boyama, cambaza baktırma cinliğini de elden bırakmamaktadır. Mesela CHP’nin güçlü olduğu ve desteğe ihtiyaç duymayacağı İzmir’de, İP’in belediye başkanı adayı açıklaması, hem halkı hem de zillet ortaklarını aldatmaya dönük basit bir şark kurnazlığıdır.”

Meselenin arkasında, ince çıkar hesaplarının ve ballı belediye pastasından pay kapma planlarının olduğunu ileri süren Yalçın, “Hepsi de pekala bilmektedir ki zillet bağlaşıkları birbirine sıkı sıkıya tutunmadan hiçbir metropol kentte, hiçbir büyük şehirde belediye başkanlığı kazanılması mümkün değildir.” iddiasında bulundu.