MHP’li adaydan ittifak ortağına tepki: Mücadelede etmiyorlar

MHP Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver, Cumhur ittifakı ortağı olan AKP’li milletvekillerini eleştirdi. Işıkver, “Sadece ben konuşuyorum, tartışıyorum. Ak Partililer bir şeyi savunmuyorlar, konuşmuyorlar mücadelede etmiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasından yürüyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasından giden adamdan korkuyorlar” dedi.

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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala MHP Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver, Cumhur ittifakı ortağı olan AKP'nin milletvekili adaylarına ve CHP adaylarına canlı yayına çıkma çağrısı yapmıştı; AKP'lilerin ‘katılmayız' cevabını eleştirdi.

“AK PARTİLİLER, GÜRSEL EROL’UN DİLİNDEN KORKUYORLAR”

Elazığ'ın yerel kanalında programa çıkan MHP Elazığ 1. Sıra adayı Semih Işıkver, AKP ve CHP adaylarına canlı yayın teklifini yineleyerek, şunları söyledi:

“Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum, şarta gerek yok yüreğiniz varsa ve kendinize güveniyorsanız Ak Partililerden de çağrı bekliyorum. İl Genel Meclis üyemize ‘çıkmayız' diye söylemişler.

Onların parti kararı vardır ben o yürek kelimesini Ak Partililere söylemiyorum, Ak partililere bu şekilde yaklaşmıyorum. Çünkü daha önce böyle bir tartışmamız olmamış. Ama Gürsel beyle (Gürsel Erol) yıllardır tartışıyoruz. Bu şehirde zaten problem o. Sadece ben konuşuyorum, tartışıyorum Gürsel beyle.

Ak Partililer bir şeyi savunmuyorlar, konuşmuyorlar mücadelede etmiyorlar. Birçoğunun belki de centilmenlik anlaşması vardı bugüne kadar. Niye, korkuyorlar Gürsel beyden, dilinden korkuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasından yürüyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından giden adamdan korkuyorlar” diye konuştu.

CHP’Lİ VEKİLE ÇAĞRISINI YİNELEDİ

CHP’li vekile canlı yayın çağrısını yineleyen Işıkver, şu ifadeleri kullandı:

“Ben buradan açık ve net söylüyorum Gürsel beye. Öyle topu taca atmaya gerek yok. Seninle ben sende savunduğun ideolojiyi anlat fikriyatı anlat ben de genel başkanımı anlatayım sen de anlat. Ben de cumhurbaşkanı adayımı anlatayım sen de anlat.

Gürsel bey siyaseti çok iyi biliyor, boşluk doldurmayı, ön almayı çok iyi biliyor ama benimle ilgili konuşurken 87 defa kendisinin düşünmesini tavsiye ederim.

Ben o alana çağırdığı alandan kaçan giden siyasilerden değilim. Yüreği varsa gelsin. Gelsin oturalım, konuşalım bakalım kim Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor, kimin davası haktır?”