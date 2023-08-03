MHP’li başkan uyuşturucu ile yakalanmıştı… İstenen ceza belli oldu

Bitlis’in Hizan İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı yaparken Diyarbakır’da piyasa değeri 150 bin dolar olan bir kilo metamfetamin ile yakalanıp tutuklandıktan sonra genel merkez kararıyla görevden alınan Eyüp Üste hakkında, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki uygulama noktasında 3 Mayıs günü şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo metamfetamin ile yakalanan dönemin, Bitlis-Hizan MHP İlçe Başkanı Eyüp Üste hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÖZEL ARACI ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

İddianamede, şüphe üzerine durdurulan aracın şoför kapısında su şişesi olduğu, ancak bu şişenin ucunda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek olduğunun görülmesi üzerine araçtan indirilen özel araç sahibi ve sürücüsü Üste'nin üst aramasında pantolonunun cebinden şeffaf mavi poşete sarılı 18 gram metamfetamin, montunun cebinden yine poşete sarılı 2 gram metamfetamin bulunması üzerine daha fazla miktarda uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerine araçta detaylı arama yapıldığı belirtildi.

1 KİLOGRAM METAMFETAMİN DAHA ÇIKTI

Aracın şoför koltuğunun alt kısmına kırmızı poşet içinde gizlenmiş 1 kilo metamfetamin daha bulunması üzerine şüpheli Eyüp Üste'nin cep telefonuna ve üzerindeki paralara polislerce el konulduğu vurgulandı.

POLİS SORGUSUNDA SUSMA HAKKINI KULLANDI

Polis sorgusunda susma hakkını kullanan ancak adliyeye sevk edilince savcılık ve hakimlikte ifade veren Eyüp Üste'nin bu ifadelerine de iddianamede yer verildi.

“BEN KULLANIYORUM, AZAR AZAR SATIN ALIYORUM”

Asıl mesleğinin Hizan'da lokantacılık olduğunu belirten Üste, “Yakalandığım araç adıma kayıtlıdır. Lokantama sebze almak için Mersin'e gidiyordum. Diyarbakır'da yakalandım, ele geçen uyuşturucuyu ben 2 yıldır kullanıyorum. Metamfetamin dışında bir madde kullanmıyorum. Bu uyuşturucuyu da nerede denk gelirse tanımadığım kişilerden alıyorum. 3-4 günde bir kullanırım. Azar azar Bitlis, Tatvan ve Hizan'dan satın alıyorum” dedi.

İDRAR TAHLİLİ POZİTİF GELDİ

Yakalandığında yola çıkmadan önce de uyuşturucu kullandığını belirten Üste, “Polisler durdurup araçta bir şey olup olmadığını sordular. Ben de yok dedim; sonra pet şişeyi görünce kullanıcı olduğumu söyledim ve üst aramamda buldular. Başta olup olmadığını sorduktan sonra aracı aradılar. Koltuğun altında da uyuşturucu buldular. Aracımı bazen kıramadığım başka şahıslar da kullanmaktadır. 1 kilo bana ait değil. Ben ticaretini yapmıyorum, sadece içiyorum” dedi. İdrar tahlili yapılan Eyüp Üste'nin tetkik sonuçlarında amfetamin ve extacy değerlerinin pozitif olduğu raporlandı.

“ARACI DİĞER PARTİLİLER DE KULLANIYOR” SAVUNMASI

Şüphelinin avukatı ise savunmasında, müvekkili Eyüp Üste'ye ait aracın zaman zaman diğer partili şahıslar tarafından da kullanıldığını, ele geçen uyuşturucu ile bir alakası olmadığını belirterek, “Araçta yapılan arama da hukuka aykırıdır. Polis arama bittikten sonra el koyma ve arama kararı almıştır. Bu sebeple hukuka aykırı elde edilen deliller hükme esas alınmamalıdır. Müvekkilim uyuşturucu madde kullanıcısıdır. Ticari faaliyet kapsamında bir eylemi yoktur, serbest bırakılmasını istiyorum” dedi.

TİCARETİNİ YAPMAKTAN 20 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede sanığın aracında ele geçen uyuşturucu miktarının bir insan için yıllık kullanım sınırının çok üzerinde olduğu ve toplanan delillere göre amacı dışında bulundurduğu metamfetamin maddesinin ticaretini yaptığı için 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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