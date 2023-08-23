MHP’li eski başkanın öldürüldüğü çatışma anı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da park kavgası nedeniyle çıkan silahlı kavgada MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz hayatını kaybetti. Çatışma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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İstanbul Eyüpsultan Sakarya Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre, MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Kaçmaz, aracın kafenin önünden çekilmesini istedi.

Araç sahibi aracını çekti, ardından kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu.

Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti. Kaçmaz’ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti.

Kaçmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği çatışma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, yaralanan bir kişinin yerde yattığı, silahlı bir kişinin kafeye doğru ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, Kaçmaz’ı öldüren saldırganların, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtıkları görülüyor. (DHA)

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