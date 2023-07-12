MHP’li kadın yönetici, telefonunu çaldığını iddia ettiği yaşlı adamı tartakladı

Bursa'da Mustafakemalpaşa MHP İlçe Kadın Kolları yöneticisi Rabia İkizceli, eşinin cep telefonunu çaldığını iddia ettiği yaşlı kağıt toplayıcısı adamı iterek iki kez yere düşürdü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda Kâğıt toplayıcısı yaşlı adam iddiaya göre yerde bulduğu telefonu alarak yoluna devam etti. GPS ile telefonu takip eden MHP ilçe Kadın Kolları yöneticisi Rabia İkizceli, eşi ile birlikte kâğıt toplayıcısı yaşlı adamı buldu.

Telefonu çaldığını iddia ettiği yaşlı adamı tartaklayan İlkizceli, iterek yaşlı adamı iki kez yere düşürdü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“DURUP DURURKEN BEN KİMSEYE SALDIRMADIM”

SÖZCÜ muhabirine konuşan Rabia İkizceli, yaşananları şöyle anlattı:

*Emekli polis memuru olan eşim ile birlikte yemeğe giderken araçtan telefonu düşürüyor. Bu beyefendi de telefonu yerde görüp alıyor. Tüm çağrılarımıza rağmen telefon açılmıyor. Bu kez GPS üzerinden iz sürmeye başladık.

*Bir sokakta kendisini yakaladık. Telefonu sardığı bezlerin içinden çıkartıyor. O hiddetle olay gerçekleşiyor. Kimse kimsenin malını gasp etme hakkına sahip değil. Bu kişi karakolun önünden geçiyor, zabıtanın önünden geçiyor telefonu teslim etmiyor.

*O telefonu defalarca arıyoruz açmıyor. Yani bu iyi niyetsiz olduğunun göstergesi. Telefonun bir ehemmiyeti yok ama içindeki bilgiler daha önemli.

*Bize ‘sizin telefonunuzu buldum’ dese o bir çuval topladığı malzemeden kazanacağı paranın fazlasını ‘Al kardeşim Allah razı olsun’ der çıkarır verirdik. Art niyetli insanlar değiliz. Durup dururken ben kimseye saldırmadım.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yaşanan olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

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