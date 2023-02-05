MHP’li vekilden ilginç yüksek enflasyon açıklaması

MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye'deki yüksek enflasyon rakamlarına ilişkin ilginç bir açıklama yaptı. Taytak, “Evet, enflasyon yüksek, doğru. Biz enflasyonla yaşayan bir milletiz yıllardır, bugün falan olmuş bir şey değil” dedi.

Müslüm EVCİ

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MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ı Afyonkarahisar'a bağlı Şuhut ilçesi muhtarları TBMM’de ziyaret etti

“SANKİ AÇMIŞIZ GİBİ GÖSTERİYORLAR”

Muhtarlarla yapılan toplantı da konuşan Milletvekili Taytak, muhalefeti ekonomi eleştirileri üzerinden hedef aldı. İngiltere ve İrlanda'da pandemi döneminde 150-200 yıllık firmaların kapandığını ifade eden MHP'li Taytak, şunları söyledi:

*Geçen aylarda Kemal Bey bir konuşmasında, siyasi cinayetlerden bahsetti. Evet, görüyoruz yaşatılmaya çalışılıyor.

*Akşam, sabah yanlış bilgilerle ve projelerle milletimizi sanki bir problem varmış gibi, sanki açmışız, sanki hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi gösteriyorlar. Ben İngiltere ve İrlanda'da baktım ki, yüz elli yıllık, iki yüz yıllık firmalar pandemide kapanmışlar.

*Seksen, doksan yıllık firmalar kapanmışlar. Evden çıkmaz hale gelmişler. Ve sağlık problemlerini hepsi yaşıyorlar.

*İrlanda'da bir hastaya ambulans çağırıldığı zaman bu bizim bir büyükelçiliğimizde olan bir şey beş saate gelmiş. Şurada on dakika geç gelse biz ortalığı yıkarız.

“ENFLASYON BUGÜN FALAN OLMUŞ BİR ŞEY DEĞİL”

Türkiye’nin yıllardır enflasyonla yaşayan bir ülke olduğunu ifade eden MHP’li Taytak, “Evet, enflasyon yüksek, doğru. Biz enflasyonla yaşayan bir milletiz yıllardır, bugün falan olmuş bir şey değil. Ama enflasyonu hiç tanımayan milletler şimdi enflasyonla tanıştılar. Amerika dahil bunun içerisinde arkadaşlar. Genel Başkanımız eğer bu millete faydamız olmayacaksa, bu millet parçalanacaksa yaptığımız siyasetin ne anlamı var diye bakar. Önce ülkem ve milletim sonra partim diye bakar” şeklinde konuştu.

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