MHP’li Yalçın, İmamoğlu ve Yavaş’ı hedef aldı

MHP'nin iki numaralı ismi Semih Yalçın'dan yerel seçim öncesi İstanbul ve Ankara'nın büyükşehir belediye başkanlarına sert sözler: Görevlerini yerine getirmek ve hizmet sunmakla mükellef oldukları illeri bırakıp seçim ve propaganda gezileriyle politik sükseye zaman ayırmışlardır.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yerel seçimlere hazırlık sürecini Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla “2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu” temasıyla resmen başlattığını söyledi.

Muhalefet partilerince yönetilen il ve ilçelerin altyapısızlığa, yatırımsızlığa ve doğal afetlere karşı çaresizliğe mahkum edildiğini öne süren Semih Yalçın, “Bilhassa İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları görevlerini yerine getirmek ve hizmet sunmakla mükellef oldukları illeri bırakıp seçim ve propaganda gezileriyle politik sükseye zaman ayırmışlardır” ifadelerini kullandı.

“HALKA HİZMET ETMEK GİBİ GAYELERİ YOK”

Yalçın, iki büyük metropol kentte çözüm bekleyen birikmiş sorunlardan çok “CHP’nin yönetim kavgalarına ve bu partiye baş olma entrikalarına odaklanıldığını” anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Artık ayan beyan ortaya çıkmıştır ki CHP’nin ve muhalefetteki öteki partilerin belediyeler vasıtasıyla halka hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur. Bunların ana amacı, belediyenin imkanlarını istismar ederek kadrolaşmak, halkın kaynaklarını partilerine ve yandaşlarına kanalize ederek semirmektir. Milletimiz; belediyelerde halka hizmet yerine ideolojik kavgaları, kadrolaşmayı, zenginleşmeyi, semirmeyi, şov ve göz boyama yollarını seçenlere 31 Mart 2024’te yeniden aynı şansı tanımayacaktır.”

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