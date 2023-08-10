MHP’nin yerel seçim şarkısı belli oldu! İşte sözleri…

MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

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Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin hazırlıkları sürüyor. MHP’nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen şarkının adının Bu Diyarda olduğu ortaya çıktı.

Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in istekleri doğrultusunda ‘2024’e Doğru Diyar Diyar Anadolu’ seçim şarkımız ‘Bu Diyarda’yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın” ifadelerini kullandı.

MHP’nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:

Mecnun Leyla’sını arar

Aslı saçlarını tarar

Beni bir titreme sarar

Bu diyarda bu diyarda

Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara

Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara

Sevda yakar saza gelir

Kuzu meler söze gelir

Dağlar bile dize gelir

Bu diyarda bu diyarda

Dağlar bile dize gelir

Bu diyarda bu diyarda

Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara

Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara

Suyun akışı başkadır

Gülün kokuşu başkadır

Kurdun bakışı başkadır

Bu diyarda bu diyarda

Kurdun bakışı başkadır

Bu diyarda bu diyarda

Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara

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