MHP’nin yerel seçim şarkısı belli oldu! İşte sözleri…
MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin hazırlıkları sürüyor. MHP’nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen şarkının adının Bu Diyarda olduğu ortaya çıktı.
Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in istekleri doğrultusunda ‘2024’e Doğru Diyar Diyar Anadolu’ seçim şarkımız ‘Bu Diyarda’yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın” ifadelerini kullandı.
MHP’nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:
Mecnun Leyla’sını arar
Aslı saçlarını tarar
Beni bir titreme sarar
Bu diyarda bu diyarda
Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara
Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara
Sevda yakar saza gelir
Kuzu meler söze gelir
Dağlar bile dize gelir
Bu diyarda bu diyarda
Dağlar bile dize gelir
Bu diyarda bu diyarda
Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara
Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara
Suyun akışı başkadır
Gülün kokuşu başkadır
Kurdun bakışı başkadır
Bu diyarda bu diyarda
Kurdun bakışı başkadır
Bu diyarda bu diyarda
Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara