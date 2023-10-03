Mikail Bozlağan soruşturmasında gizlilik kararı
Kayseri’de teröristler tarafından öldürülen genç veteriner Mikail Bozlağan ile ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı alındı.
Ankara'da terör eylemi gerçekleştiren teröristler, 30 Eylül'de Kayseri'nin Develi ilçesinde Mikail Bozlağan’ı öldürerek 24 yaşındaki veterinerin aracını çaldı.
1 Ekim’de saat 09.30 sıralarında Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde meydana gelen saldırıda Bozlağan’ın 38 TP 962 plakalı hafif ticari aracı kullanıldı. Emniyetin önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Araçtan inen teröristlerden 1’i kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bozlağan’ın öldürülmesine ilişkin Develi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyası, ‘terör’ suçu olması nedeniyle kentin terör suçlarında yetkili makamı olan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma için başsavcılık talimatı ile 1’i başsavcı vekili olmak üzere 2 savcı görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında, savcılıkça gizlilik kararı alındı. (DHA)