Mikail Bozlağan toprağa verildi
Dün İçişleri Bakanlığı'na saldırı düzenleyen iki teröristin, arabası gasp edip öldürdüğü Mikail Bozlağan toprağa verildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasp edilen veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ın (24) cenazesi, Kayseri’de toprağa verildi.
Develi ilçesi Çarşı Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, Bozlağan’ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının kılınacağı camiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehidin babası Ramazan Bozlağan ile el ele geldi.
Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak ağladı.
Anne Bozlağan, “Sen beni üzmedin, Allah da seni üzmesin” diyerek gözyaşı döktü.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan’ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. (AA)