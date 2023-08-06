Milas’ın altını üstüne getiriyorlar, yağma hız kesmiyor

Muğla’nın cennet ormanlarıyla kaplı kaplı Milas ilçesinde bu kez de Çandır ve Kurudere köyünde 74 hektarlık alanda yapılması planlanan boksit maden ocağına ÇED gerekli değildir raporu verilmesi köylüleri ve çevrecileri ayağa kaldırdı. Köylüler Muğla İdare Mahkemesi’ne müracaat ederek raporun iptal edilmesini istedi.

Yaşar ANTER

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Akbelen Ormanı direnişiyle gündemde olan Milas'ta bu kez köylüler, Çandır-Kurudere bölgesindeki boksit madeni girişimine karşı hukuk mücadelesi başlattı, soluğu mahkemede aldı.

Köylüler Akbelen mücadelesini 2 haftadır sürdürürken bu kez de Çandır ve Kurudere köylerinde boksit maden ocağı tehlikesi ile karşı karşıya.

Milas Kaymakamlığı tarafından, 15 Haziran 2023 tarih ve E-33542905-220.02-6653994 sayılı yazının ekinde Çandır ve Kurudere Mahalle muhtarlıklarınca ilan edilmek üzere iletilen “ÇED Gerekli Değildir Karar Duyurusu”na köylü vatandaşlar tepki göstererek hukuk mücadelesi başlattı.

Muğla Valiliği Çevre ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda: “29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince; ilimiz Milas ilçesi, Çandır ve Kurudere mahalleleri mevkiinde 201800196 (ER: 3360667) ruhsat numaralı sahada Yıldızlar Grup Mad. Müh. Bilg. İnş. Taah. San ve İç Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 24.32 hektarlık alanda yapılması planlanan “IV. Grup Boksit Ocağı (500.000 ton/yıl)” projesine 10 Mayıs 2023 tarihli ve 33542905 220-02 E-2023183 karar nolu ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi' verilmiştir. Tüm halkımıza duyurulur” denildi.

“HUKUKİ MÜCADELEMİZİ BAŞLATIYORUZ”

Bu duyurunun ilan süresinin tamamlanmasının ardından Çandır köyü kahvesinde bir araya gelen vatandaşlar, Çandır, Kurudere, Eğridere, Danişment, Etrenli, Ekindere, Hisarcık ve Ovakışlacık köylerini etkileyeceğini belirttikleri boksit madeni ile ilgili olarak verilen “ÇED Gerekli Değildir “belgesine itiraz etmek üzere Muğla Barosu Avukatlarından Arzu Alper'e yetki verdi.

74 HEKTARLIK ALANDA ÇED OYUNU

Yaklaşık 40 vatandaşın vekaletin yer aldığı itiraz dosyası ile ilgili kısa bir açıklama yapan Avukat Arzu Alper, Danişment ve Kurudere köyleri arasında çok geniş bir alanda 24.32'şer hektarlık 3 farklı alan için ÇED gerekli değildir belgesi alındığını belirterek, şunları söyledi:

– Mevzuatta, 25 hektardan az alanlarda yapılacak madencilik faaliyetleri için ÇED Gerekli Değildir Belgesi veriliyor. Şirketler de ruhsatlarında, faaliyet alanlarını 25 hektarın altında göstererek bu belgeleri alıyorlar. Çandır ve Kurudere muhtarlıklarında ilan edilen ‘ÇED Gerekli Değildir' kararına vatandaşlar itiraz ediyor ve köylerinde maden işletmesi istemediklerini belirtiyorlar. Başta zeytincilik olmak üzere yoğun ve verimli bir şekilde tarımsal üretim yapılan bir bölgeden söz ediyoruz.

– Maden ocakları zeytinliklerin orta yerinde görünüyor. Bölgede arıcılık faaliyeti yapılmakta olduğu ve arıların menzilinin de 5 kilometre olarak kabul edildiği dikkate alındığında, bu Bafa mahallesini de olumsuz etkileyecek bir girişim. Vekaletlerini aldığımız yurttaşlarımız adına ÇED Gerekli Değildir belgesinin iptali için başvurumuzla, bölgede madencilik faaliyeti yapılmasına karşı hukuki mücadelemizi başlatıyoruz.

“KÖYÜMÜZDE MADEN İSTEMİYORUZ”

Köylülerden Adem Kılıçkaya ise “Köylerimizde maden istemiyoruz, tarım ve hayvancılıkla geçimimizi sağlamaya devam edeceğiz. Henüz yol yakınken şirket buralara hiç gelmesin. İlçemizin dört bir yanında faaliyet gösteren maden şirketlerinden gına geldi. Doğamızı, yaşamımızı allak bullak ediyorlar. Havamız, suyumuz bozuldu. Bu konuda Milas'ın yaşadığı olumsuzlukları, en son Akbelen ormanında herkes gördü, görüyor. Biz de bu nedenle hukuk mücadelemizi başlattık” dediler.

“NE HAZIRLAYAN NE RAPORU VEREN PROJEYİ OKUMUŞ”

MUÇEP Milas gönüllüsü Neşe Tuncer ise şunları söyledi:

– Kurudere ve Çandır köylerinde planlanan boksit madeninden. Muğla Valiliği’nden ÇED gerekli değildir kararı almıştı proje. Ne hazırlayanın ne de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını verenlerin okumadığı bir başka proje tanıtım dosyası daha çıktı karşımıza. 25 hektarın altındaki maden işletmelerinde ÇED süreci işletilmiyor, dolayısıyla vatandaşın fikri sorulmuyor.

– Boksit yatakları, yüksek miktarda alüminyum ve alüminyum oksit içerdiğinden ve kolay işlenebilir olmasından dolayı alüminyumun kaynağıdır. Oysa boksit insan sağlığı için son derece tehlikeli. Alüminyumun çıkarıldığı veya işlendiği yerlerde yaşamanın alüminyum zehirlenmesine sebep olduğu biliniyor. Alüminyum bir nöro-toksindir ve Alzheimer ve kemik hastalıklarıyla bağlantılıdır. MUÇEP gönüllüleri olarak yaşam alanlarını savunmak üzere yola çıkan ve valiliğin ÇED gerekli değildir kararına dava açacak olan hemşerilerimiz ve komşularımızla dayanışma içindeyiz ve bu süreçte yanlarında olacağız.

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