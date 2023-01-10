Millet bahçesi rant bahçesine döndü, 5 yılda 11 milyar yedi

TOKİ, Erdoğan’ın 2018’de ‘Gidip yuvarlanırsınız’ diye startını verdiği millet bahçelerine harcadığı para ‘Çevre’ dahil 6 bakanlığın bütçesini geride bıraktı.

Deniz AYHAN

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Vatandaş açlık ve yoksullukla mücadele ederken, halka konut sağlamakla görevli TOKİ, paraları millet bahçelerine harcıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından 2018 yılından bu yana 180 ayrı Millet Bahçesi ihalesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçelerine 2018-2023 yılları arasında toplam 10 milyar 744 milyon TL ödendi.

Devletin kasasından çıkan bu tutar aralarında Ticaret, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi bakanlıkların olduğu 6 bakanlığın 2022 yılındaki bütçesinden yüksek bulunuyor. Sadece İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 174 milyon lira oldu.

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TOKİ son olarak Ankara Pursaklar Millet Bahçesi için 105 milyon 921 bin TL, Diyarbakır Hani Millet Bahçesi için 65 milyon 821 bin TL'lik sözleşme imzaladı. Samsun Bafra, Çilhane ve Büyükcami Millet Bahçesi yapmak için 193 milyon 361 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

TOKİ, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, cami ve ek tesisler inşaatı ile alt yapı düzenlemesi için de 2 milyar 97 milyon TL ödedi. Yüksek maliyetli bazı millet bahçeleri şöyle:

■Ankara AKM: 398 milyon 500 bin TL.

■ Edirne Bülbüladası ve Karaağaç: 212 milyon TL.

■Kayseri Melikgazi: 208 milyon TL.

■ Ağrı Murat Nehri: 205 milyon TL.

■ Nevşehir Merkez: 169 milyon 169 bin 169 TL.

■ Kocaeli Körfez: 161 milyon 98 bin TL.

■ Şanlıurfa Birecik: 151 milyon 800 bin TL.

■ Manisa Şehzadeler: 143 milyon 143 bin TL.

■ Adıyaman Kahta: 119 milyon 90 bin TL.