Millet direndi demokrasi kazandı

Bir dönem devlete sızan FETÖ’ün 2016’da sahneye koyduğu hain plan bugün bir kez daha lanetlenecek. Milli Birlik ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlanacak.

Zekeriya ALBAYRAK

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Demokrasiyi rafa kaldırmayı hedefleyen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da giriştiği hain darbe teşebbüsünün üzerinden 7 yıl geçti. TSK ve Emniyet başta olmak üzere birçok kurumda etkinlik sağlayan FETÖ, gerçek amacını 15 Temmuz 2016'da açığa çıkardı ve 251 kişiyi şehit etti. FETÖ mensubu 8 bin askerin katıldığı ve 35 uçak, 3 gemi, 74 tank, 37 helikopter, 246 zırhlı araç ve 4 bin hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi ülke tarihi için kara bir leke oldu.

16 Temmuz saat 03.00'te yapmayı planladıkları darbe girişimini Genelkurmay'daki hareketlilik üzerine 15 Temmuz 20.30'a çeken FETÖ'cülerin ülkeye yaşattığı kanlı gecenin merkezi Ankara oldu.

Akıncı Üssü'nden yönetilen girişimde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu birçok komutan rehin alındı. Tank ve zırhlı araçların kışla dışına çıktı. FETÖ'cü pilotların kullandığı savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü bombaladı.

MERKEZ AKINCI ÜSSÜ

Dönemin Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, saat 21.00'de makam odasına girdiği dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a, “Operasyon başlıyor, herkesi alacağız” sözleriyle darbeyi tebliğ etti. Akar kelepçe takılarak Akıncı üssüne götürüldü. Kara Kuvvetleri Komutanı Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı İhsan Uyar, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Kamil Başoğlu rehin alınarak Akıncı Üssü'ne götürüldü. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, saat 23.02'de “Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecek” açıklaması yaptı.

FETÖ mensubu darbeciler F-16 uçakları ile Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını bombaladı, 7 polis şehit oldu. Emniyet Özel Harekat Başkanlığı da bombalandı ve 44 polis şehit oldu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan TRT'ye giden darbeciler saat 00.13'te canlı yayında zorla darbe bildirisi okuttu.

MARMARİS SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saat 00.24'te TV'lere bağlandı ve “Bu gelişme TSK'nın içindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir.” dedi. Erdoğan milleti darbecilere karşı durmak üzere meydanlara çağırdı, vatandaşlar darbeci askerlerle mücadele etti. İstanbul'da birçok yeri işgal etmeye çalışan ve Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerini kesen FETÖ'cü askerler başarılı olamadı ancak 3 vatandaş şehit edildi. FETÖ'cü hain pilotlar kullandıkları F-16'lar ile saat 02.35'te TBMM'yi bombaladı. Aynı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma'dan (MAK) askerlerinden oluşan tim, helikopterler ile bölgeye ulaştı. Helikopterlerden ateş açan darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri ile çatıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, saat 03.20'de uçakla Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, “Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir, bedelini çok ağır ödeyecekler” dedi. Darbe teşebbüsü, Türk milletince gösterilen direniş sonucu başarılı olamadı. Binlerce asker gözaltına alınıp yargılandı, ağır hapis cezalarına çarptırıldı, çok sayıda asker polis ve memur devlet kadrolarından ihraç edildi.