Abone Ol

Millet İttifakı toplandı

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Millet İttifakı toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde parti genel merkezindeki toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. (AA)

Millet İttifakı'ndan Bursa çıkarması! Kılıçdaroğlu 'bir tarafa yazın' dedi, tek tek sıraladıİlginizi ÇekebilirMillet İttifakı'ndan Bursa çıkarması! Kılıçdaroğlu 'bir tarafa yazın' dedi, tek tek sıraladıAkşener'den İnce yorumu: İçim acıyarak izledimİlginizi ÇekebilirAkşener'den İnce yorumu: İçim acıyarak izledim

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam