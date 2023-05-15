Millet İttifakı’ndan ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda alacağız
Millet İttifakı liderleri ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim balkondan kazanılmaz. Bu seçimi ikinci turda alacağız" dedi.
YSK’nın seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Millet İttifakı’nda açıklama geldi. 6 liderin kameralar karşısına çıktığı basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;
*Sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkürler. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması sürecin demokratik sürdürülmesi sevindiricidir.
*Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız.
*Geçici sonuçlar göstermiştir ki Erdoğan güvenoyu alamamıştır. Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı adaleti getirmek için her şeyi yapacağız. Bu ülkeye mutlaka demokrasiyi getireceğiz.