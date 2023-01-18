Millet İttifakı’nın belediye başkanları Haysiyet Duvarı’nda

Millet İttifakı’nın 9 büyükşehir belediye başkanı, hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilen ve terör soruşturması ile karşı karşıya olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’de kurulan Haysiyet Duvarı’nı imzalayarak demokrasi nöbeti tuttu.

Özlem GÜVEMLİ

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Saraçhane'deki İBB Başkanlık binası önünde “Demokrasi Nöbeti” tutulan Haysiyet Duvarı'nı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ziyaret ederek imzalarını attılar ve anı fotoğrafı çektirdiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelemediği öğrenildi.

“VATANDAŞ HUKUKSUZLUĞUN CEZASINI SANDIKTA GÖSTERECEK”

Ziyaretin ardından İBB Başkanlık binasının içinde açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun “Panoda; yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu yazıya döktük. Sayın İmamoğlu’na yapılan hukuki saldırı devam ediyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndaki kapanmış, aklanmış dosyalar bile yeniden çıkarılıp bir şekilde bir suç bulunmaya çalışılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Beylikdüzü’nü de araştırsalar, büyükşehiri de araştırsalar hiçbir şey bulamayacaklar. Biz biliyoruz, ‘elini arkadan bağladın' diye türbe ziyareti esnasında oradan bile suç bulmaya çalışanların bu ahmaklığı devam edecek.

Onlar uğraşadursunlar ama sayın İmamoğlu ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız da hizmetlerine devam edecek. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek. Onlar o kara iftiralarının, o akılsızlıklarının cezasını da inanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde görecekler. Ki bugün de herhalde Erdoğan bir açıklama yapmış. 14 Mayıs tarihini ifade etmiş.

Yapılacak seçimde de vatandaşlarımız yapılan bu haksızlığın, hukuksuzluğun mutlaka cezasını sandıkta gösterecek. Biz büyükşehir belediye başkanlarımız, kendi aralarında büyük bir dayanışmayla, büyük bir birliktelikle hizmetlerine devam ediyorlar. Yerelde ortaya koydukları bu başarıyı inşallah genele de taşıyacağız” diye konuştu. İmamoğlu, belediye başkanlarını daha sonra makamında ağırladı.