Milletin parası böyle çarçur ediliyor: Henüz bir yıl bile geçmedi, yıkılıp 8 milyona yenisi yapılıyor

Konya’da eski Atatürk Stadyumu alanında yaklaşık 45 milyona ihale edilen ve geçtiğimiz yıl hizmete açılan Konya Millet Bahçesi adeta dökülüyor. Üzerinden bir yıl bile geçmeden etrafı brandayla kapatılarak şantiyeye dönen millet bahçesinde süs havuzu yıkılarak yerine 8 milyon lira bedelle yeni havuz yapılacak.

Müslüm EVCİ

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Konya’da Eski Atatürk Stadyumu alanında yapımı tamamlanarak hizmete sunulan ve açılışı 2022 yılının Kasım ayında “Toplu yatırımlar” adı altında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Millet Bahçesi adeta dökülüyor.

ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMEDEN ŞANTİYE ALANINA DÖNDÜ

Açılışın üzerinden 1 yıl geçmeden etrafına branda çekilen Millet Bahçesi’nin girişine “Dikkat, şantiye girişi-çıkışı” yazısı asıldı.

Millet Bahçesi’nde çimli alanların büyük bir bölümü ve bazı ağaçlar kurumasından dolayı yeni ağaç ve çimlerin ekildiği gözlenirken, yürüme yollarındaki kauçuk zeminin ise kalktığı görüldü.

8 MİLYONA YENİ HAVUZ

Öte yandan Millet Bahçesi’nde yer alan büyük havuzun ise yenilendiği ve 8 milyon lira bedelle yerine yeni bir havuz yapılacağı öğrenildi.

HAVUZ ZEMİNİNDE SU SIZINTISI İDDİA EDİLİYOR

Havuzun zemininin doğru yapılmadığı için su sızdırdığı ve bu yüzden yenisi yapıldığı iddia edilirken, konuyla ilgili görüştüğümüz belediye yetkilileri ise, “Parkı kullanan hemşehrilerimize yönelik yapılan ‘kullanım anketinde’ istenilen biyolojik gölet yapılıyor” açıklaması yapıldı.

AKP’Lİ BAŞKAN “MALİYETİ 2 KATINA ÇIKTI” DEMİŞTİ

AKP’li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, 90 bin metrekare alanda inşa edilen 44.5 milyon liraya ihale edilen Millet Bahçesi’nin artan inşaat maliyetlerinin ardından 100 milyonu bulacağını söylemişti.

AKP’li Kavuş, “44.5 milyon lira rakam ortada. Ama şu an o paraya o yerin kapısından girip üç adım atamazsınız. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Muhtemelen o rakamlar ihale ve iş bittiğinde 100 milyona ulaşmış olacak. Ama biz rakamları revize etmek, ihale yapıldığı haliyle yine orada koruyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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