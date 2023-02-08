Milletvekilinin yardım çığlığı: Adıyaman’a acil yardım edin

Türkiye'yi 7'den 70'e sarsan Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'ın unutulduğunu anlatan İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, SÖZCÜ aracılığıyla yardım çağrısında bulundu.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Türkiye’yi 7’den 70’e sarsan Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’ın unutulduğunu anlattı.

“ADIYAMAN ÇOK KÖTÜ DURUMDA”

Milletvekili Cinisli, SÖZCÜ aracılığı ile Adıyaman için acil yardım çağrısında bulunarak şunları söyledi:

* “Türkiyemiz çok büyük bir felaket yaşıyor. Allah milletimize yardım etsin. Bugün Erzincan ve Elazığ İl başkanlarımız ile birlikte Adıyaman’a geldik. Sabahtan beri Adıyaman’da çalışma ve incelemelerimiz sürdürüyoruz. Adıyaman çok kötü durumda.

* Adıyaman’ın çok büyük yardıma ihtiyacı var. Başta vinç, kepçe, çadır, battaniye, ısıtıcı bunlar çok büyük ihtiyaçlar. Sizlerden ricam Türkiye’nin dört bir yanından bu yardımları Adıyaman’a ulaştırmanız.”

“HERKES YOLLARDA SOKAKLARDA”

Adıyaman’da binlerce binanın yıkılmış durumda olduğunu, ateş yakarak sokaklarda insanların cenazelerinin başında beklediğini anlatan Cinisli, “Yıkılmamış tüm binalarda boş. Kimse evinde oturamıyor. Herkes yollarda, sokaklarda. Çok büyük bir organizasyon bozukluğu da var maalesef. Akıllı bir organizasyona ihtiyaç var” diye konuştu.

“KIZILAY’A ÇAĞRIMDIR: DERHAL ADIYAMAN’A GELİN”

Kentte büyük eksikliğin Kızılay olduğunu ifade eden İYİ Parti Erzurum Milletvekili Cinisli, kentte sadece bir AFAD aracı ve Sağlık Bakanlığı’na ait bir TIR gördüğünü belirtti. Cinisli, kent merkezi Atatürk Bulvarı’ndaki yıkık bir binanın önünden Türkiye’ya Adıyaman için yardım çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

“Kızılay nerede? Kızılay’ı arıyorum bulamıyorum. Kızılay’a çağrımdır derhal Adıyaman’a gelsinler ve görevlerini ifa etsinler. Kızılay’a burada çok büyük ihtiyaç var. Hiç bir yerde çadır göremedim. Sizlere çağrıda bulunuyorum değerli vatandaşlarım Adıyaman’a yardım edin.”